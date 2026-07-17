Мельникова о вылете Роналду с ЧМ: «Даже немного прослезилась, но мне в споре Криштиану и Месси нравятся оба. Вообще, я болею за Аргентину и Испанию»

Сборная Португалии завершила выступление в ⅛ финала, проиграв испанцам (0:1).
"Когда вылетел Роналду, я реально прочувствовала его слезы. Хотелось, чтобы эта спортивная история закончилась феерично, но не всегда так бывает. И мне стало грустно — даже сама немного прослезилась. Но мне в споре Роналду и Лионеля Месси нравятся оба.
Вообще, я болею за Аргентину и Испанию", — сказала Мельникова.
19 июля в финале ЧМ сыграют Аргентина и Испания.
Ангелина Мельникова: «Роналду — величайший спортсмен. Он является живым примером для подрастающего поколения, каким должен быть футболист».