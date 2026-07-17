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Мельникова о вылете Роналду с ЧМ: «Даже немного прослезилась, но мне в споре Криштиану и Месси нравятся оба. Вообще, я болею за Аргентину и Испанию»

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала, что прослезилась после вылета Криштиану Роналду с футбольного ЧМ.

Сборная Португалии завершила выступление в ⅛ финала, проиграв испанцам (0:1).

"Когда вылетел Роналду, я реально прочувствовала его слезы. Хотелось, чтобы эта спортивная история закончилась феерично, но не всегда так бывает. И мне стало грустно — даже сама немного прослезилась. Но мне в споре Роналду и Лионеля Месси нравятся оба.

Вообще, я болею за Аргентину и Испанию", — сказала Мельникова.

19 июля в финале ЧМ сыграют Аргентина и Испания.

Ангелина Мельникова: «Роналду — величайший спортсмен. Он является живым примером для подрастающего поколения, каким должен быть футболист».