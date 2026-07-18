Родри — о Месси: «В таком возрасте быть лучшим игроком чемпионата мира — это невероятно»

"Месси говорит сам за себя. Но помимо индивидуальных наград, о нем говорит вся его карьера. Столько лет на самом высоком уровне. Дойти до… не знаю, сколько ему сейчас лет (39), находиться в такой форме и быть лучшим игроком чемпионата мира — это невероятно. Для них он больше, чем просто игрок. Он ориентир, их лидер. Но нам придётся сдерживать Аргентину во всех аспектах.