Дешам — об игре с Англией: «Для нас это будет финальный аккорд, но это не проходной матч»

— Мотивация есть всегда. Потом вы сами будете анализировать то, что игроки покажут на поле. Килиану не нужны дополнительные стимулы. То, что у него есть такая личная цель, кажется мне вполне естественным. Но у него могут быть и другие мысли, которые влияют на принимаемые решения. Для нас это будет финальный аккорд, но это не проходной матч. Он не изменит жизнь игроков, однако лучше завершить турнир третьими, чем четвёртыми. И мы сделаем всё, чтобы добиться этой цели. Килиан, как капитан, тоже.