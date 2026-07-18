Месси — о фотографии с 5-месячным Ямалем: «Этот снимок — это что-то невероятное»

«Ямаль — один из лучших игроков в мире прямо сейчас, поэтому я желаю ему всего наилучшего. Ему всего 19 лет, и у него впереди целое будущее. Эта фотография — это что-то невероятное. На снимке он еще совсем малыш, а теперь мы встретимся лицом к лицу в финале. Невероятная фотография. Я просто желаю ему удачи», — цитирует AP Месси.