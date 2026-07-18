Мерино — о фотографии Месси с 5-месячным Ямалем: «Когда впервые увидел, подумал, что это нейросеть»

«Когда я увидел это в первый раз, я подумал, что это искусственный интеллект и что это даже не по-настоящему. Невероятно, что два лучших игрока в истории футбола — и, надеюсь, Ламин в будущем станет одним из них — делятся таким снимком. Надеюсь, мы увидим очень яркий финал, где эти два главных героя будут играть на пике своей формы и подарят всем болельщикам великолепное зрелище», — цитирует AP Мерино.