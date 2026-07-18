Де ла Фуэнте — о Месси: «Важна не пчела, а улей»

«Я знаю Месси еще с тех времен, когда тренировал молодежку “Севильи”. Сначала мы использовали персональную опеку. Затем игрок, который его опекал, получил желтую карточку, я заменил его — и Месси нам забил четыре мяча. Не будем использовать против Месси персональную опеку, но будем очень внимательны. Мы со Скалони — два соперника, которые очень уважают друг друга. Для нас обоих большая честь встретиться в таком матче.