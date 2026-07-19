Мбаппе — об игре с Англией за третье место на ЧМ-2026: «Этот матч не запятнает наследие Дешама»

"Было два очень разных тайма. В первом я могу понять, почему некоторые люди думают, что мы выставили себя дураками и не оправдали доверия к этой футболке. Я бы сказал вместо этого, что мы были людьми, а мы не можем себе этого позволить. Мы были совершенно ошеломлены, и они действительно заставили нас проснуться.