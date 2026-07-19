Франция пропустила рекордные для себя шесть голов в одном матче чемпионата мира

В то же время Франция стала лишь третьей сборной, которая забила не менее четырех голов в матче чемпионата мира и все равно проиграла. Ранее такое было с Польшей в игре с Бразилией на ЧМ-1938 (5:6) и Швейцарией в матче с Австрией на ЧМ-1954 (5:7).