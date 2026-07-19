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Месси: «Что бы ни случилось в финале ЧМ-2026, сборная Аргентины уже написала историю»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси обратился к партнерам по команде, тренерам и сотрудникам.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси обратился к партнерам по команде, тренерам и сотрудникам.

"Самое прекрасное за все эти годы — это никогда не были только титулы, а весь путь. Делить каждый день с этой командой, соревноваться вместе, подниматься в трудные моменты и наслаждаться каждым шагом.

Спасибо каждому из моих товарищей по команде, тренерскому штабу и всем людям, которые каждый день работают над тем, чтобы эта сборная оставалась семьей.

Что бы ни случилось завтра, эта команда уже написала историю, которую мы никогда не забудем и которую никто не сможет стереть", — написал 39-летний футболист в соцсети.

Сборная Аргентины 19 июля сыграет со сборной Испании в финале ЧМ-2026.