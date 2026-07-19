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Мбаппе первым с 1970 года забил 10 голов на одном чемпионате мира

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе забил два гола в ворота сборной Англии в матче за третье место на чемпионате мира-2026 (4:6).

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе забил два гола в ворота сборной Англии в матче за третье место на чемпионате мира-2026 (4:6).

27-летний форвард на ЧМ-2026 забил десять голов. Он стал первым игроком с 1970 года, который отличился так много на одном чемпионате мира. В последний раз 10 голов забивал нападающий сборной Германии Герд Мюллер.

При этом десять и более голов на одном турнире забивали венгр Шандор Кошич (11 на ЧМ-1954) и француз Жюст Фонтен (13 на ЧМ-1958).

Все цифры безумного матча Франции и Англии: у Мбаппе, Олисе, Сака и Беллингема — мощные рекорды.