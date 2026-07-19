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Никита Филиппов: «Роналду — мой кумир с детства. Когда Португалия вылетела, пришлось болеть за всех, кроме Аргентины»

Серебряный призер Олимпиады-2026 в ски-альпинизме Никита Филиппов рассказал, за какую команду болеет на ЧМ-2026.

— Ну, конечно, болел за Португалию, за Криштиану Роналду — мой кумир с детства, кумир из «Реала» Мадрид. Но когда Португалия вылетела, пришлось болеть за всех, кроме Аргентины. Ну и Норвегию.

— Вам не ревностно, что на фоне таких результатов Португалии Лео Месси выводит Аргентину в финал?

— Я согласен, Месси — вообще просто какой-то монстр, легенда. У него действительно какой-то талант необычайный, — сказал Филиппов на VK Fest.

***

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