Никита Филиппов: «Роналду — мой кумир с детства. Когда Португалия вылетела, пришлось болеть за всех, кроме Аргентины»

— Ну, конечно, болел за Португалию, за Криштиану Роналду — мой кумир с детства, кумир из «Реала» Мадрид. Но когда Португалия вылетела, пришлось болеть за всех, кроме Аргентины. Ну и Норвегию.
— Вам не ревностно, что на фоне таких результатов Португалии Лео Месси выводит Аргентину в финал?
— Я согласен, Месси — вообще просто какой-то монстр, легенда. У него действительно какой-то талант необычайный, — сказал Филиппов на VK Fest.
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