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Ямаль и Месси обнялись после финального матча ЧМ-2026

Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси пожали друг другу руки и обнялись после финального матча чемпионата мира-2026 (1:0 дополнительное время).

Источник: Спорт-Экспресс

Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси пожали друг другу руки и обнялись после финального матча чемпионата мира-2026 (1:0 дополнительное время).

39-летний Месси после финального свистка лежал на газоне. В этот момент к нему подошел 19-летний Ямаль. Месси встал. Футболисты пожали руки и обнялись. Затем Месси вновь лет на газон, а Ямаль ушел.

Ямаль является чемпионом мира и чемпионом Европы, Месси — чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Америки.

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