Скалони: «То, что Месси сделал на этом чемпионате мира, невероятно»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони оценил игру нападающего команды Лионеля Месси на чемпионате мира-2026.
«То, что Месси сделал на этом чемпионате мира, невероятно. Я надеюсь, что люди гордятся Лео. Он величайший футболист, когда-либо ступавший на поле», — цитирует Скалони журналист Фабрицио Романо.
39-летний Месси на ЧМ-2026 в восьми матчах забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Сборная Аргентины в финале проиграла сборной Испании (0:1 дополнительное время).
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