Месси после финала ЧМ-2026: «Испания была лучше, честно говоря»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал поражение от сборной Испании (0:1 дополнительное время) в финальном матче чемпионата мира-2026.
«Мне грустно, но я понимаю, что мы выложились полностью. И Испания была лучше, честно говоря. Мы проиграли матч, и мы это принимаем. Это не значит, что мы забудем все, что мы сделали до этого, поэтому я хотел бы поблагодарить своих людей, своих игроков и страну», — цитирует Месси AP.
39-летний Месси на ЧМ-2026 в восьми матчах забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.
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