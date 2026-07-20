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Месси после финала ЧМ-2026: «Испания была лучше, честно говоря»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал поражение от сборной Испании (0:1 дополнительное время) в финальном матче чемпионата мира-2026.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал поражение от сборной Испании (0:1 дополнительное время) в финальном матче чемпионата мира-2026.

«Мне грустно, но я понимаю, что мы выложились полностью. И Испания была лучше, честно говоря. Мы проиграли матч, и мы это принимаем. Это не значит, что мы забудем все, что мы сделали до этого, поэтому я хотел бы поблагодарить своих людей, своих игроков и страну», — цитирует Месси AP.

39-летний Месси на ЧМ-2026 в восьми матчах забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

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