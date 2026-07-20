Месси после финала ЧМ-2026: «Испания была лучше, честно говоря»

«Мне грустно, но я понимаю, что мы выложились полностью. И Испания была лучше, честно говоря. Мы проиграли матч, и мы это принимаем. Это не значит, что мы забудем все, что мы сделали до этого, поэтому я хотел бы поблагодарить своих людей, своих игроков и страну», — цитирует Месси AP.