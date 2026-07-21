ESPN: Месси пропустит игры «Интер Майами» и Матч всех звезд МЛС после возвращения с ЧМ-2026

Пока неясно, будут ли оба игрока недоступны в течение всех рекомендованных 21 дня. Месси и Де Пауль согласуют свои отпуска с «Интер Майами», но источники подтвердили, что оба точно пропустят матчи регулярного чемпионата МЛС против «Чикаго» 23 июля и «Монреаля» 26 июля.