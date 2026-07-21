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Бекхэм поддержал Месси после поражения в финале ЧМ-2026

Экс-футболист сборной Англии и совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм через социальную сеть выразил поддержку нападающему сборной Аргентины и команды МЛС Лионелю Месси после поражения в финале чемпионата мира-2026 от сборной Испании (0:1 дополнительное время).

Экс-футболист сборной Англии и совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм через социальную сеть выразил поддержку нападающему сборной Аргентины и команды МЛС Лионелю Месси после поражения в финале чемпионата мира-2026 от сборной Испании (0:1 дополнительное время).

«Наш капитан. Мы не могли бы гордиться больше», — написал англичанин.

Месси выступил на шестом для него чемпионате мира. 39-летний аргентинец на ЧМ-2026 в восьми матчах забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

Месси играет за «Интер Майами» с 2023 года.