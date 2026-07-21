Ди Мария — Месси: «Большое спасибо тебе за то, что ты аргентинец»

«Большое спасибо тебе за то, что ты аргентинец. Спасибо тебе за то, что поднял наш флаг на самую вершину мира. Спасибо тебе за то, что ты пример как игрок и как человек. Ты лучший в истории. Ты вечен», — написал 38-летний Ди Мария в соцсети.