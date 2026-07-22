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Месси признан лучшим игроком ЧМ-2026 по версии международной федерации футбольной истории и статистики

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси лучшим игроком чемпионата мира-2026.

Источник: Спорт-Экспресс

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси лучшим игроком чемпионата мира-2026.

39-летний аргентинец провел 7 матчей на турнире (626 минут), забил 8 голов, отдал 4 результативные передачи и получил среднюю оценку 8,33, обойдя всех остальных игроков по совокупности показателей.

«Панель федерации, руководствуясь исключительно статистическими данными и целостностью протокола выступлений, пришла к этому выводу с полной уверенностью. Лионель Месси — лучший игрок IFFHS — не по чувствам, не по репутации, а по неоспоримому авторитету данных», — говорится в пресс-релизе.

Месси больше не сыграет за Аргентину? Пишут, что нападающий сообщил партнерам об уходе из сборной после ЧМ.