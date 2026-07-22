Месси признан лучшим игроком ЧМ-2026 по версии международной федерации футбольной истории и статистики

«Панель федерации, руководствуясь исключительно статистическими данными и целостностью протокола выступлений, пришла к этому выводу с полной уверенностью. Лионель Месси — лучший игрок IFFHS — не по чувствам, не по репутации, а по неоспоримому авторитету данных», — говорится в пресс-релизе.