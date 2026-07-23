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«Интер Майами» обыграл «Чикаго Файр», Суарес оформил дубль

«Интер Майами» выиграл у «Чикаго Файр» в матче регулярного чемпионата МЛС — 3:2.

«Интер Майами» выиграл у «Чикаго Файр» в матче регулярного чемпионата МЛС — 3:2. Игра прошла на стадионе «Ну Стэдиум» в Майами.

В середине первого тайма гости вышли вперед благодаря автоголу. На 27-й минуте «цапли» отыгрались благодаря пенальти, который реализовал Луис Суарес.

В начале второй половины Суарес забил уже с игры и оформил дубль. На 67-й минуте гости отыгрались — отличился Пусо Дитеджане. В концовке игры победный гол забил 20-летний полузащитник Престон Пламбек.

Также этот матч стал дебютным за «Чикаго» для экс-форварда «Баварии» и «Барселоны» Роберта Левандовски. Он вышел в стартовом составе и провел на поле 62 минуты.

Игроки сборной Аргентины Лионель Месси и Родриго Де пауль пропустили встречу, так как им предоставлен отдых после ЧМ-2026.

«Интер Майами» набрал 34 очка и занимает 2-е место в Восточной конференции. «Чикаго» идет на 3-й строчке — 26 очков.

23 июл 02:30 Интер Майами — Чикаго Файр 3:2.

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