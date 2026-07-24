Аркадий Дворкович приостановил исполнение обязанностей президента ФИДЕ. Ранее Евросоюз ввел против него санкции

Однако, учитывая, что до вынесения официального судебного решения и/или его отмены или изменения эти санкции могут препятствовать стабильному функционированию ФИДЕ, я принял решение добровольно приостановить осуществление моих полномочий и обязанностей в качестве президента ФИДЕ с немедленным вступлением в силу и на все время, пока я остаюсь объектом санкций.