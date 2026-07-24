Арбитр Бартон ответил Дешаму на критику после полуфинала ЧМ-2026 Франция — Испания

«Задели ли меня эти слова? Нет. Каждый имеет право на свое мнение. Мы знаем, через что прошли, за что боролись, как заслужили возможность работать на таком уровне и почему находимся здесь. Никакие комментарии не заставят нас усомниться в том, что мы заслужили свое место», — приводит Foot Mercato слова Бартона.