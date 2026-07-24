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Мориясу будет тренировать сборную Японии до завершения Кубка Азии-2027

Федерация футбола Японии (JFA) объявила на официальном сайте, что Хадзимэ Мориясу продолжит работу на посту главного тренера сборной.

Федерация футбола Японии (JFA) объявила на официальном сайте, что Хадзимэ Мориясу продолжит работу на посту главного тренера сборной.

57-летний специалист будет руководить национальной командой до завершения Кубка Азии-2027, который пройдет в Саудовской Аравии.

После окончания турнира пост главного тренера сборной Японии займет Го Оива, который сейчас работает с молодежной сборной Японии. Он будет готовить команду к чемпионату мира-2030, а также продолжит тренировать молодежку, которая будет готовиться к Олимпийским играм-2028 в Лос-Анджелесе.

Мориясу работает со сборной Японии с 2018 года. Под его руководством команда провела 108 матчей: 74 победы, 15 ничьих и 19 поражений. На ЧМ-2026 японцы дошли до 1/16 финала, где проиграли Бразилии (1:2).