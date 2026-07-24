Мориясу будет тренировать сборную Японии до завершения Кубка Азии-2027

После окончания турнира пост главного тренера сборной Японии займет Го Оива, который сейчас работает с молодежной сборной Японии. Он будет готовить команду к чемпионату мира-2030, а также продолжит тренировать молодежку, которая будет готовиться к Олимпийским играм-2028 в Лос-Анджелесе.