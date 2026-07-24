Де ла Фуэнте — о потасовке после финала ЧМ-2026: «Мы не должны с этим мириться»

«В тот момент я не заметил, потому что праздновал победу. Но, в любом случае, это нетерпимо и неприемлемо. Мы не должны с этим мириться. Игроки такого уровня, у которых есть великолепный тренер, думаю, должны были чувствовать себя так же плохо, как и мы, увидев подобную реакцию. Это недопустимо», — приводит RTVE слова де ла Фуэнте.