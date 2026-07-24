Де ла Фуэнте — о потасовке после финала ЧМ-2026: «Мы не должны с этим мириться»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал поведение игроков сборной Аргентины после финала ЧМ-2026.
«В тот момент я не заметил, потому что праздновал победу. Но, в любом случае, это нетерпимо и неприемлемо. Мы не должны с этим мириться. Игроки такого уровня, у которых есть великолепный тренер, думаю, должны были чувствовать себя так же плохо, как и мы, увидев подобную реакцию. Это недопустимо», — приводит RTVE слова де ла Фуэнте.
После финального свистка бывший футболист «Зенита» Леандро Паредес схватил за шею защитника испанцев Эрика Гарсию, а затем повалил на газон Гави и порвал его манишку. Также защитник сборной Аргентины Науэль Молина ударил пробегавшего мимо капитана испанцев Родри, а член тренерского штаба команды Роберто Айяла ударил Дани Ольмо.
ФИФА пояснила ситуацию с дракой Паредеса: игрок не был удален после финала ЧМ-2026, идет разбирательство.