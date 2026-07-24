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Мусиала перенес еще одну операцию

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала перенес еще одну операцию, сообщает Kicer.

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала перенес еще одну операцию, сообщает Kicer. Ему удалили металлическую пластину, которая была установлена в стопе после тяжелой травмы, полученной год назад в матче против «Пари Сен-Жермен» на клубном чемпионате мира.

По информации источника, 31 июля игрок должен приступить к индивидуальным тренировкам. Если восстановление пройдет без осложнений, 23-летний немец сможет вернуться на поле уже 22 августа — к матчу за Суперкубок Германии против дортмундской «Боруссии».

В сезоне-2025/26 Мусиала сыграл в 24 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 6 голевых передач.