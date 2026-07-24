Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала перенес еще одну операцию, сообщает Kicer. Ему удалили металлическую пластину, которая была установлена в стопе после тяжелой травмы, полученной год назад в матче против «Пари Сен-Жермен» на клубном чемпионате мира.