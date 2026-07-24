Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ювентус» улучшил предложение по Коло Муани

«Ювентус» сделал улучшенное предложение «ПСЖ» по нападающему Рандалю Коло Муани.

«Ювентус» сделал улучшенное предложение «ПСЖ» по нападающему Рандалю Коло Муани, сообщил на своем сайте журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, в туринском клубе уверены, что сделка будет успешно завершена.

В начале июля появилась информация, что «Юве» был готов заплатить 30 миллионов евро, но это не устроило парижан.

Коло Муани уже играл за «Ювентус» на правах аренды во второй половине сезона-2024/25. Тогда он в 22 матчах забил 10 мячей и сделал 3 голевые передачи.

В 2023 году «ПСЖ» купил Коло Муани у «Айнтрахта» за 95 миллионов евро. В прошедшем сезоне форвард играл на правах аренды за «Тоттенхэм»: в 41 матче забил 5 голов и сделал 4 голевые передачи.

Действующий контракт Коло Муани с «ПСЖ» рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.