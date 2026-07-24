«Ювентус» улучшил предложение по Коло Муани

В 2023 году «ПСЖ» купил Коло Муани у «Айнтрахта» за 95 миллионов евро. В прошедшем сезоне форвард играл на правах аренды за «Тоттенхэм»: в 41 матче забил 5 голов и сделал 4 голевые передачи.