«Арсенал» согласовал контракт с Бруну Гимарайнсом

«Арсенал» договорился с полузащитником «Ньюкасла» Бруну Гимарайнсом по условиям личного контракта, сообщил в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо.
Теперь лондонский клуб намерен сделать официальное предложение в размере около 82 миллионов евро по 28-летнему игроку сборной Бразилии.
Действующий контракт Бруну с «сороками» рассчитан до 2028 года. Портал Transfermartkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.
В сезоне-2025/26 Гимарайнс сыграл в 41 матче во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 8 голевых передач. На ЧМ-2026 он сыграл в 5 матчах и сделал 4 голевые передачи.