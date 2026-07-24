«Фенербахче» предложил 50 миллионов евро за Леау

«Фенербахче» предложил «Милану» 50 миллионов евро за игрока сборной Португалии Рафаэла Леау, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, предложение турецкого клуба: 40 миллионов евро фиксированной выплаты и 10 миллионов евро в качестве бонусов. Самому игроку «Фенербахче» предложил 5-летний контракт с зарплатой 8 миллионов евро в год.
Действующий контракт Леау с «Миланом» рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.
В сезоне-2025/26 Леау сыграл в 31 матче во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 3 голевые передачи.