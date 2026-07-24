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«Фенербахче» предложил 50 миллионов евро за Леау

«Фенербахче» предложил «Милану» 50 миллионов евро за игрока сборной Португалии Рафаэла Леау.

«Фенербахче» предложил «Милану» 50 миллионов евро за игрока сборной Португалии Рафаэла Леау, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, предложение турецкого клуба: 40 миллионов евро фиксированной выплаты и 10 миллионов евро в качестве бонусов. Самому игроку «Фенербахче» предложил 5-летний контракт с зарплатой 8 миллионов евро в год.

Действующий контракт Леау с «Миланом» рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 Леау сыграл в 31 матче во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 3 голевые передачи.