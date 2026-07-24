ЧМ-2018 в России вошел в десятку лучших в истории по версии The Athletic

Издание The Athletic составило рейтинг лучших чемпионатов мира в истории.
Турнир 2018 года, прошедший в России, занял девятое место в списке. В финале ЧМ-2018 Франция обыграла Хорватию со счетом 4:2. Турнир запомнился высокой результативностью, яркими матчами плей-офф и неожиданными выступлениями ряда команд.
Лучшим чемпионатом мира в истории был признан турнир 1970 года в Мексике, где сборная Бразилии в финале разгромила Италию (4:1). Второе место занял чемпионат мира 1982 года в Испании, а третье — ЧМ-1986 в Мексике.
Также в первую десятку вошел чемпионат мира 2026 года, прошедший в США, Канаде и Мексике. Он расположился на 10-й строчке. Победителем турнира стала сборная Испании, обыгравшая Аргентину в финале со счетом 1:0 в дополнительное время.
Топ-10 лучших чемпионатов мира по версии The Athletic.
1. ЧМ-1970 (Мексика).
2. ЧМ-1982 (Испания).
3. ЧМ-1986 (Мексика).
4. ЧМ-1998 (Франция).
5. ЧМ-2006 (Германия).
6. ЧМ-1958 (Швеция).
7. ЧМ-2014 (Бразилия).
8. ЧМ-1974 (ФРГ).
9. ЧМ-2018 (Россия).
10. ЧМ-2026 (США, Канада, Мексика).