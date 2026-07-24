Президент «Бешикташа» рассказал о проблемах с переходом Салаха

Президент «Бешикташа» Сердал Адалы рассказал подробности переговоров по возможному подписанию экс-нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.
«Салах дал свое согласие на этот трансфер, а его агент изначально отреагировал положительно. Но как только в СМИ появилась информация о том, что сделка уже завершена, агент увеличил размер своей комиссии до невероятных сумм. Мы не считаем, что Салах знает об этих цифрах», — приводит This is Anfield слова Адалы.
Ранее СМИ писали, что 34-летний египтянин, который с 1 июля является свободным агентом, рассчитывает на зарплату 15 миллионов евро в год.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.
В сезоне-2025/26 египтянин забил 12 голов и отдал 10 результативных передач в 41 матче во всех турнирах. На ЧМ-2026 он забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи в 5 матчах.