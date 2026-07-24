Президент «Бешикташа» рассказал о проблемах с переходом Салаха

«Салах дал свое согласие на этот трансфер, а его агент изначально отреагировал положительно. Но как только в СМИ появилась информация о том, что сделка уже завершена, агент увеличил размер своей комиссии до невероятных сумм. Мы не считаем, что Салах знает об этих цифрах», — приводит This is Anfield слова Адалы.