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Патрик Виейра может возглавить сборную Сенегала

Бывший капитан сборной Франции Патрик Виейра может стать новым главным тренером сборной Сенегала.

Бывший капитан сборной Франции Патрик Виейра может стать новым главным тренером сборной Сенегала. 49-летний француз сменит Папа Тиава, который был уволен после чемпионата мира-2026.

По информации Foot Mercato, стороны находятся на продвинутой стадии переговоров, и французский специалист может в ближайшее время возглавить национальную команду.

Последним местом работы Виейра был «Дженоа», который он покинул в ноябре 2025 года. Также он тренировал «Страсбур», «Кристал Пэлас», «Нью-Йорк Сити», «Ниццу» и молодежку «Манчестер Сити».

Тиав работал со сборной Сенегала с 2024 года. В 2026 году сенегальцы выиграли Кубок африканских наций, однако позднее Африканская конфедерация футбола присудила ей поражение из-за поведения тренера и игроков во время финального матча против сборной Марокко. На чемпионате мира-2026 сенегальская команда дошла до 1/16 финала, где проиграла Бельгии со счетом 2:3 в дополнительное время.