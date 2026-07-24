Патрик Виейра может возглавить сборную Сенегала

Тиав работал со сборной Сенегала с 2024 года. В 2026 году сенегальцы выиграли Кубок африканских наций, однако позднее Африканская конфедерация футбола присудила ей поражение из-за поведения тренера и игроков во время финального матча против сборной Марокко. На чемпионате мира-2026 сенегальская команда дошла до 1/16 финала, где проиграла Бельгии со счетом 2:3 в дополнительное время.