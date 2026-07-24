Тренер ватерполисток Маркоч: «Нам нужна игровая практика, и мы до Олимпиады дойдем боеспособным коллективом, который никому не уступит»

Наверное, была реакция на судейство, обиды, потеря концентрации. В самом начале игры пропустили игроков под воротами. Наверное, волнение помешало нам показать все, на что способны. Но мы не развалились, пошли вперед, догнали их. Нам не хватило времени, потому что они были сломлены, или мне так кажется. Я чувствую силу в команде, и мы ее покажем", — сказал Маркоч.