Тренер ватерполисток Маркоч: «Нам нужна игровая практика, и мы до Олимпиады дойдем боеспособным коллективом, который никому не уступит»

Сегодня сборная России уступила испанкам в полуфинале финальной стадии Кубка мира. 26 июля россиянки сыграют за третье место и право сыграть на чемпионате мира-2027 против команды Австралии.
"Я горжусь командой. Мы оказались в тяжелой ситуации, проигрывали два мяча очень опытной команде и сравняли счет, но по пенальти проиграли. Можно было выиграть в основное время.
Наверное, была реакция на судейство, обиды, потеря концентрации. В самом начале игры пропустили игроков под воротами. Наверное, волнение помешало нам показать все, на что способны. Но мы не развалились, пошли вперед, догнали их. Нам не хватило времени, потому что они были сломлены, или мне так кажется. Я чувствую силу в команде, и мы ее покажем", — сказал Маркоч.
"Сегодняшний матч говорит о большом потенциале команды. Нам нужна игровая практика, и мы до Олимпиады дойдем боеспособным коллективом, который никому не уступит. Что касается следующего матча, то можно сказать одно: без нас чемпионата мира не должно быть.
У нас одна путевка, одна возможность — с таким настроем мы выйдем на матч. Не важно, сколько народу здесь будет. Мы будем играть для своей страны, для тех, кто с нами у телевизора, мы порадуем их", — добавил тренер.