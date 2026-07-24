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«Тур де Франс». 20-й этап. Гонщики проедут 170,9 км по маршруту с тремя подъемами высшей категории

25 июля пройдет 20-й этап веломногодневки «Тур де Франс».

Источник: Спортс‘’

«Тур де Франс-2026».

20-й этап.

Ле-Бур-д’Уазан — Альп-д’Юэз.

170,9 км.

Профиль/Карта.

Начало — 12:30 по московскому времени.

Общий зачет (после 19-го этапа).

1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates — XRG) — 67.53,00.

2. Ремко Эвенепул (Бельгия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 7,11.

3. Исаак дель Торо (Мексика, UAE Team Emirates — XRG) — 9,42.

4. Поль Сейшас (Франция, Decathlon CMA CGM) — 10,06.

5. Ленни Мартинес (Франция, Bahrain — Victorious) — 13,00.

6. Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl — Trek) — 13,09.

7. Хуан Аюсо (Испания, Lidl — Trek) — 15,58.

8. Ричард Карапас (Эквадор, EF Education — EasyPost) — 21,15.

9. Том Пидкок (Великобритания, Pinarello Q36.5 Pro Cycling) — 21,30.

10. Жордан Жега (Франция, Tudor Pro Cycling) — 23,21.

11. Яннис Вуасар (Швейцария, Total Energies) — 30,00.

12. Илан ван Вильдер (Бельгия, Soudal Quick-Step) — 35,41.

13. Тобиас Халланд Йоханнессен (Норвегия, Uno-X Mobility) — 50,58.

14. Давиде Пиганцоли (Италия, Visma | Lease a Bike) — 55,57.

15. Сепп Кусс (США, Visma | Lease a Bike) — 1.02,01.

А узнать больше про гонку можно в нашем новом мультимедийном гиде по «Тур де Франс». Вспомнили богатую историю «Тура», разобрали карту маршрута и особенности каждого этапа. Всего в проекте 5 глав, которые будут постепенно открываться и знакомить с легендарной гонкой.