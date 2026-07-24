«Тур де Франс». 20-й этап. Гонщики проедут 170,9 км по маршруту с тремя подъемами высшей категории

«Тур де Франс-2026».
20-й этап.
Ле-Бур-д’Уазан — Альп-д’Юэз.
170,9 км.
Профиль/Карта.
Начало — 12:30 по московскому времени.
Общий зачет (после 19-го этапа).
1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates — XRG) — 67.53,00.
2. Ремко Эвенепул (Бельгия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 7,11.
3. Исаак дель Торо (Мексика, UAE Team Emirates — XRG) — 9,42.
4. Поль Сейшас (Франция, Decathlon CMA CGM) — 10,06.
5. Ленни Мартинес (Франция, Bahrain — Victorious) — 13,00.
6. Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl — Trek) — 13,09.
7. Хуан Аюсо (Испания, Lidl — Trek) — 15,58.
8. Ричард Карапас (Эквадор, EF Education — EasyPost) — 21,15.
9. Том Пидкок (Великобритания, Pinarello Q36.5 Pro Cycling) — 21,30.
10. Жордан Жега (Франция, Tudor Pro Cycling) — 23,21.
11. Яннис Вуасар (Швейцария, Total Energies) — 30,00.
12. Илан ван Вильдер (Бельгия, Soudal Quick-Step) — 35,41.
13. Тобиас Халланд Йоханнессен (Норвегия, Uno-X Mobility) — 50,58.
14. Давиде Пиганцоли (Италия, Visma | Lease a Bike) — 55,57.
15. Сепп Кусс (США, Visma | Lease a Bike) — 1.02,01.
А узнать больше про гонку можно в нашем новом мультимедийном гиде по «Тур де Франс». Вспомнили богатую историю «Тура», разобрали карту маршрута и особенности каждого этапа. Всего в проекте 5 глав, которые будут постепенно открываться и знакомить с легендарной гонкой.