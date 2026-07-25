Ван Боммел — о работе со сборной Бельгии: «Успех никогда не бывает гарантирован»

Успех никогда не бывает гарантирован, но упорный труд, честность и преданность своему делу — гарантированы. Мы сделаем все возможное, чтобы команда становилась лучше с каждым днем и чтобы жители Бельгии могли ею гордиться. С нетерпением жду встречи с игроками, тренерским штабом и болельщиками, чтобы вместе начать эту новую главу", — приводит официальный сайт королевской бельгийской футбольной ассоциации (RBFA) слова ван Боммела.