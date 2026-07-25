Надир стал игроком «Гамбурга»

Марокканский полузащитник Билаль Надир перешел в «Гамбург». 22-летний марокканец присоединился к немецкому клубу на правах свободного агента после ухода из «Марселя».
Он подписал долгосрочный контракт. В новой команде Билаль будет выступать под 4-м номером.
«Я очень рад стать игроком “Гамбурга”. С нетерпением жду встречи с болельщиками и возможности играть за этот клуб», — объяснил Надир в первом интервью для официального сайта клуба.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.
В сезоне-2025/26 Надир сыграл в 28 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 5 голевых передач. Также на его счету 4 желтые и 1 красная карточки.