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Надир стал игроком «Гамбурга»

Марокканский полузащитник Билаль Надир перешел в «Гамбург».

Марокканский полузащитник Билаль Надир перешел в «Гамбург». 22-летний марокканец присоединился к немецкому клубу на правах свободного агента после ухода из «Марселя».

Он подписал долгосрочный контракт. В новой команде Билаль будет выступать под 4-м номером.

«Я очень рад стать игроком “Гамбурга”. С нетерпением жду встречи с болельщиками и возможности играть за этот клуб», — объяснил Надир в первом интервью для официального сайта клуба.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 Надир сыграл в 28 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 5 голевых передач. Также на его счету 4 желтые и 1 красная карточки.