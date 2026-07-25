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Трамп сравнил Леброна Джеймса и Майкла Джордана

После того как Леброн Джеймс объявил о переходе в «Филадельфию», журналисты попросили президента США Дональда Трампа назвать величайшего баскетболиста в истории.

После того как Леброн Джеймс объявил о переходе в «Филадельфию», журналисты попросили президента США Дональда Трампа назвать величайшего баскетболиста в истории.

«Майкл Джордан — мой друг. Мы вместе играем в гольф, он действительно отличный парень. Что касается Леброна… Возможно, он расист, а может, просто не любит Трампа. Не знаю. Но мне нравятся только те люди, которым нравлюсь я. Поэтому для меня Майкл Джордан — безоговорочно лучший», — приводит CBS слова Трампа.

41-летний Джеймс является 4-кратным чемпионом НБА, 4-кратным MVP регулярного сезона, 4-кратным MVP финала НБА, 21-кратным участником Матча всех звезд и лучшим снайпером в истории НБА.

63-летний Джордан завершил профессиональную карьеру в 2003 году. Он является 6-кратным чемпионом НБА, 5-кратным MVP регулярного сезона, 6-кратным MVP финала НБА, 14-кратным участником Матча всех звезд.

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