Трамп сравнил Леброна Джеймса и Майкла Джордана

После того как Леброн Джеймс объявил о переходе в «Филадельфию», журналисты попросили президента США Дональда Трампа назвать величайшего баскетболиста в истории.
«Майкл Джордан — мой друг. Мы вместе играем в гольф, он действительно отличный парень. Что касается Леброна… Возможно, он расист, а может, просто не любит Трампа. Не знаю. Но мне нравятся только те люди, которым нравлюсь я. Поэтому для меня Майкл Джордан — безоговорочно лучший», — приводит CBS слова Трампа.
41-летний Джеймс является 4-кратным чемпионом НБА, 4-кратным MVP регулярного сезона, 4-кратным MVP финала НБА, 21-кратным участником Матча всех звезд и лучшим снайпером в истории НБА.
63-летний Джордан завершил профессиональную карьеру в 2003 году. Он является 6-кратным чемпионом НБА, 5-кратным MVP регулярного сезона, 6-кратным MVP финала НБА, 14-кратным участником Матча всех звезд.