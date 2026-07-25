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«Арсенал» может включиться в борьбу за Хулиана Альвареса

«Арсенал» готов включиться в борьбу за нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса.

«Арсенал» готов включиться в борьбу за нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса, сообщает Sport.es со ссылкой на The Times.

По информации источника, лондонский клуб ждет пока игрок сборной Аргентины откажется от планов перехода в «Барселону», чтобы сделать предложение «матрасникам» и самому форварду.

26-летний аргентинец имеет действующий контракт с «Атлетико» до 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 Альварес сыграл в 49 матчах во всех турнирах, забил 20 голов и сделал 9 голевых передач. На ЧМ-2026 он забил 1 гол в 8 играх.

«Мы не продадим его ни за 150, ни за 200 миллионов». «Атлетико» снова отказался отпускать Альвареса в «Барселону».