«Арсенал» может включиться в борьбу за Хулиана Альвареса

«Арсенал» готов включиться в борьбу за нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса, сообщает Sport.es со ссылкой на The Times.
По информации источника, лондонский клуб ждет пока игрок сборной Аргентины откажется от планов перехода в «Барселону», чтобы сделать предложение «матрасникам» и самому форварду.
26-летний аргентинец имеет действующий контракт с «Атлетико» до 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 миллионов евро.
В сезоне-2025/26 Альварес сыграл в 49 матчах во всех турнирах, забил 20 голов и сделал 9 голевых передач. На ЧМ-2026 он забил 1 гол в 8 играх.
«Мы не продадим его ни за 150, ни за 200 миллионов». «Атлетико» снова отказался отпускать Альвареса в «Барселону».