Ди Мария: «Для меня ЧМ-2026 закончился после победы Аргентины над Англией»

«Победа над Англией стала вершиной всего этого. Для меня чемпионат мира закончился в полуфинале. Обыграв Англию, мы подарили самую большую радость всей стране. Такие слова признания в адрес ребят — это очень красиво», — цитирует Sport.es Ди Марию.