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Ди Мария: «Для меня ЧМ-2026 закончился после победы Аргентины над Англией»

Экс-нападающий сборной Аргентины Анхель Ди Мария отметил, что главным моментом ЧМ-2026 для него стала победа аргентинцев над Англией (2:1) в полуфинале.

Экс-нападающий сборной Аргентины Анхель Ди Мария отметил, что главным моментом ЧМ-2026 для него стала победа аргентинцев над Англией (2:1) в полуфинале.

«Победа над Англией стала вершиной всего этого. Для меня чемпионат мира закончился в полуфинале. Обыграв Англию, мы подарили самую большую радость всей стране. Такие слова признания в адрес ребят — это очень красиво», — цитирует Sport.es Ди Марию.

В финале чемпионата мира-2026 Аргентина проиграла Испании (0:1). Единственный гол в дополнительное время забил Ферран Торрес.