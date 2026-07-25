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МОК не будет проводить расследование действий Инфантино на ЧМ-2026

Международный олимпийский комитет (МОК) не будет расследовать возможное участие президента ФИФА Джанни Инфантино в отмене дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна на чемпионате мира-2026.

Международный олимпийский комитет (МОК) не будет расследовать возможное участие президента ФИФА Джанни Инфантино в отмене дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна на чемпионате мира-2026, сообщает The Athletic.

Организация FairSquare, занимающаяся вопросами прав человека и управления в спорте, направила жалобу в МОК по поводу того, что Инфантино мог нарушить принцип политической нейтральности, закрепленный в Олимпийской хартии, в том числе из-за предполагаемого влияния президента США Дональда Трампа на решение ФИФА отменить одноматчевую дисквалификацию Балогуна.

«Данная жалоба в отношении президента ФИФА касается исключительно решений международной федерации, связанных с ее управлением, взаимодействием с государственными структурами и применением правил вида спорта. Эти вопросы находятся вне сферы действия кодекса этики организации», — говорится в заявлении МОК.

Балогун получил красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ против Боснии и Герцеговины (2:0) и должен был пропустить следующую игру. Однако после звонка из Белого дома дисквалификация была заменена на испытательный срок один год и форвард смог выйти на матч ⅛ финала против Бельгии (1:4).

Ранее стало известно, что футбольная ассоциация Норвегии намерена обратиться с официальной жалобой уже непосредственно в ФИФА.

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