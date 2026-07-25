Возинья продолжит карьеру в «Коло-Коло»

Президент «Коло-Коло» Анибаль Моса подтвердил, что голкипер сборной Кабо-Верде Возинья продолжит карьеру в чилийском клубе.
40-летний африканец в ближайшее время прилетит в Чили, пройдет медицинское обследование и после этого будет официально представлен в качестве нового игрока команды. Контракт будет рассчитан на 18 месяцев.
«Это не просто маркетинговый ход. Да, его известность играет свою роль, но прежде всего он провёл отличный чемпионат мира и по-прежнему способен помочь команде. А его мировая узнаваемость также позволит привлечь дополнительное внимание к нашему клубу», — приводит Cooperativa слова Мосы.
Ранее агент футболиста Адилсон дос Сантос да Круз в интервью «СЭ» рассказал, что Возинья готов рассмотреть предложения из России, в том числе из Медиалиги.
Возинья принял участие в чемпионате мира-2026, где сборная Кабо-Верде в 1/16 финала уступила сборной Аргентины в дополнительное время (2:3). До начала турнира на аккаунт голкипера в соцсети было подписано 56 000 человек, сейчас у него 29,3 миллиона подписчиков.
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