Возинья продолжит карьеру в «Коло-Коло»

«Это не просто маркетинговый ход. Да, его известность играет свою роль, но прежде всего он провёл отличный чемпионат мира и по-прежнему способен помочь команде. А его мировая узнаваемость также позволит привлечь дополнительное внимание к нашему клубу», — приводит Cooperativa слова Мосы.