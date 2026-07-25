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«Кристал Пэлас» подпишет 19-летнего Ле Гена на замену Лакруа

Защитник «Бреста» Рафаэль Ле Ген может продолжить карьеру в «Кристал Пэлас», сообщает BBC.

Защитник «Бреста» Рафаэль Ле Ген может продолжить карьеру в «Кристал Пэлас», сообщает BBC.

По информации источника, английский клуб рассматривает 19-летнего француза в качестве одного из вариантов замены Максенсу Лакруа, который в ближайшее время может перейти в «Челси».

19-летний француз имеет действующий контракт до 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.

В сезоне-2025/26 Ле Ген дебютировал в Лиге 1. Он сыграл в 6 матчах и не отметился результативными действиями.