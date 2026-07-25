«Кристал Пэлас» подпишет 19-летнего Ле Гена на замену Лакруа

Защитник «Бреста» Рафаэль Ле Ген может продолжить карьеру в «Кристал Пэлас», сообщает BBC.
По информации источника, английский клуб рассматривает 19-летнего француза в качестве одного из вариантов замены Максенсу Лакруа, который в ближайшее время может перейти в «Челси».
19-летний француз имеет действующий контракт до 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.
В сезоне-2025/26 Ле Ген дебютировал в Лиге 1. Он сыграл в 6 матчах и не отметился результативными действиями.