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Новичок «Челси» Эмега пропустит турне по Австралии

Нападающий «Челси» Эмануэль Эмега не примет участия в предсезонном турне по Австралии, сообщает BBC.

Нападающий «Челси» Эмануэль Эмега не примет участия в предсезонном турне по Австралии, сообщает BBC.

По информации источинка, 23-летний нидерландец получил травму задней поверхности бедра и был вынужден отказаться от поездки с командой. Сроки восстановления футболиста пока не уточняются.

Эмега перешел в «Челси» этим летом из «Страсбура». Его контракт рассчитан до 2033 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 он забил 8 голов и сделал 2 голевые передачи в 18 матчах во всех турнирах.

В Австралии «Челси» проведет два товарищеских матча в рамках Sydney Super Cup: против «Вестерн Сидней Уондерерс» (28 июля) и «Тоттенхэма» (1 августа).