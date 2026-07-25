Новичок «Челси» Эмега пропустит турне по Австралии

Нападающий «Челси» Эмануэль Эмега не примет участия в предсезонном турне по Австралии, сообщает BBC.
По информации источинка, 23-летний нидерландец получил травму задней поверхности бедра и был вынужден отказаться от поездки с командой. Сроки восстановления футболиста пока не уточняются.
Эмега перешел в «Челси» этим летом из «Страсбура». Его контракт рассчитан до 2033 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
В сезоне-2025/26 он забил 8 голов и сделал 2 голевые передачи в 18 матчах во всех турнирах.
В Австралии «Челси» проведет два товарищеских матча в рамках Sydney Super Cup: против «Вестерн Сидней Уондерерс» (28 июля) и «Тоттенхэма» (1 августа).