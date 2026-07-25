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Хефрен Тюрам не покинет «Ювентус» этим летом

Полузащитник Хефрен Тюрам не будет продан в текущее трансферное окно из-за полученной травмы.

Полузащитник Хефрен Тюрам не будет продан в текущее трансферное окно из-за полученной травмы, сообщает La Gazzetta dello Sport. У 25-летнего француза проблемы с коленом. Точные сроки восстановления пока неизвестны.

По информации источника, туринский клуб планирует расстаться с тремя другими игроками, чтобы иметь возможность усилить состав. В списке возможных продаж — Бремер, которым интересуется «Галатасарай», а также Пьер Калюлю и Франсишку Консейсау, за которыми следят «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» соответственно.

Тюрам имеет действующий контракт с «Ювентусом» до 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 38 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 Тюрам сыграл в 45 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 5 голевых передач.