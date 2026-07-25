Хефрен Тюрам не покинет «Ювентус» этим летом

По информации источника, туринский клуб планирует расстаться с тремя другими игроками, чтобы иметь возможность усилить состав. В списке возможных продаж — Бремер, которым интересуется «Галатасарай», а также Пьер Калюлю и Франсишку Консейсау, за которыми следят «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» соответственно.