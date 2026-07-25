Мареска: «Каждый тренер хотел бы иметь такого футболиста, как Родри, в своей команде»

«Вокруг великих игроков всегда ходит много слухов. Меня это не беспокоит — это абсолютно нормально. Испания выиграла чемпионат мира, а Родри был признан лучшим игроком турнира. Каждый тренер хотел бы иметь такого футболиста в своей команде. Сейчас ему предстоит операция, думаю, в понедельник. После этого ему понадобятся отпуск, отдых и восстановление. Затем он вернется к нам», — цитирует beIN Sports Мареску.