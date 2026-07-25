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Мареска: «Каждый тренер хотел бы иметь такого футболиста, как Родри, в своей команде»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника Родри в «Реал».

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника Родри в «Реал».

«Вокруг великих игроков всегда ходит много слухов. Меня это не беспокоит — это абсолютно нормально. Испания выиграла чемпионат мира, а Родри был признан лучшим игроком турнира. Каждый тренер хотел бы иметь такого футболиста в своей команде. Сейчас ему предстоит операция, думаю, в понедельник. После этого ему понадобятся отпуск, отдых и восстановление. Затем он вернется к нам», — цитирует beIN Sports Мареску.

Этим летом СМИ писали об интересе к Родри со стороны «Реала». Действующий контракт игрока с «Сити» рассчитан до лета 2027 года.

Родри выступает за «Манчестер Сити» с лета 2019 года. В общей сложности он провел за команду 298 матчей, забил 28 голов и сделал 32 результативные передачи.

30-летний испанец был признан лучшим игроком чемпионата мира-2026, в финале которого Испания переиграла Аргентину (1:0 д.в.). Он принял участие во всех восьми матчах.

«Реал» идет за Родри. Лучший игрок ЧМ-2026 почти договорился с мадридцами о переходе.