Мареска: «Каждый тренер хотел бы иметь такого футболиста, как Родри, в своей команде»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника Родри в «Реал».
«Вокруг великих игроков всегда ходит много слухов. Меня это не беспокоит — это абсолютно нормально. Испания выиграла чемпионат мира, а Родри был признан лучшим игроком турнира. Каждый тренер хотел бы иметь такого футболиста в своей команде. Сейчас ему предстоит операция, думаю, в понедельник. После этого ему понадобятся отпуск, отдых и восстановление. Затем он вернется к нам», — цитирует beIN Sports Мареску.
Этим летом СМИ писали об интересе к Родри со стороны «Реала». Действующий контракт игрока с «Сити» рассчитан до лета 2027 года.
Родри выступает за «Манчестер Сити» с лета 2019 года. В общей сложности он провел за команду 298 матчей, забил 28 голов и сделал 32 результативные передачи.
30-летний испанец был признан лучшим игроком чемпионата мира-2026, в финале которого Испания переиграла Аргентину (1:0 д.в.). Он принял участие во всех восьми матчах.
«Реал» идет за Родри. Лучший игрок ЧМ-2026 почти договорился с мадридцами о переходе.