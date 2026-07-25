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«Тур де Франс». 21-й этап. Гонщики проедут 89 км по маршруту с финишем на Елисейских Полях

26 июля пройдет заключительный 21-й этап веломногодневки «Тур де Франс». Маршрут сократили из-за лесных пожаров во Франции — гонщики проедут 89 км вместо запланированных 133 км.

Источник: Спортс‘’

«Тур де Франс-2026».

21-й этап.

Париж.

89 км.

Профиль/Карта.

Начало — 18:50 по московскому времени.

Общий зачет (после 20-го этапа).

1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates — XRG) — 72.53,44.

2. Ремко Эвенепул (Бельгия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 6,26.

3. Исаак дель Торо (Мексика, UAE Team Emirates — XRG) — 9,42.

4. Поль Сейшас (Франция, Decathlon CMA CGM) — 11,56.

5. Ленни Мартинес (Франция, Bahrain — Victorious) — 13,02.

6. Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl — Trek) — 14,59.

7. Хуан Аюсо (Испания, Lidl — Trek) — 17,48.

8. Ричард Карапас (Эквадор, EF Education — EasyPost) — 20,00.

9. Том Пидкок (Великобритания, Pinarello Q36.5 Pro Cycling) — 29,28.

10. Жордан Жега (Франция, Tudor Pro Cycling) — 33,21.

11. Яннис Вуасар (Швейцария, Total Energies) — 38,02.

12. Тобиас Халланд Йоханнессен (Норвегия, Uno-X Mobility) — 56,37.

13. Сепп Кусс (США, Visma | Lease a Bike) — 1.02,23.

14. Давиде Пиганцоли (Италия, Visma | Lease a Bike) — 1.03,43.

15. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 1.23,28.

А узнать больше про гонку можно в нашем новом мультимедийном гиде по «Тур де Франс». Вспомнили богатую историю «Тура», разобрали карту маршрута и особенности каждого этапа. Всего в проекте 5 глав, которые будут постепенно открываться и знакомить с легендарной гонкой.