Ларионов о восстановлении сына после травмы: «У него прошла успешная операция. Он тренируется в Лос-Анджелесе, пройдет пара недель, и он будет в полном порядке»

— Да, у него прошла успешная операция. Он тренируется в Лос-Анджелесе. Завтра — последний день протокола терапии. Это сочетается со льдом, где он тренируется с ребятами из «Лос-Анджелес Кингс». Я думаю, пройдет пара недель, и он будет в полном порядке, — сказал Ларионов.