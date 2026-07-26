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Ларионов о восстановлении сына после травмы: «У него прошла успешная операция. Он тренируется в Лос-Анджелесе, пройдет пара недель, и он будет в полном порядке»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал, что его сын Игорь Ларионов-младший скоро должен восстановиться после травмы.

Источник: Спортс‘’

В сезоне-2025/26 форвард провел 24 матча за СКА и набрал 6 (2+4) очков. Из-за проблем со спиной 27-летний хоккеист не играет с середины декабря.

— СКА хорошо усилился перед новым сезоном. Вас это радует?

— Всегда приятно видеть многие вещи на бумаге. Но важно, как это переносится на лед, как это реализуется в коллективе. Хочется видеть, как сложится пазл, как сойдутся характеры. Важно понимание той цели, которую мы преследуем. Пока не хочу забегать вперед.

Я доволен всеми людьми, которыми мы пополнились. Осталось только увидеть их в деле и понимать, насколько они готовы дать чуть больше, чем они давали раньше, и сделать команду лучше. Это самое основное.

— Ваш сын Игорь Ларионов перенес операцию. Он вернется в игру?

— Да, у него прошла успешная операция. Он тренируется в Лос-Анджелесе. Завтра — последний день протокола терапии. Это сочетается со льдом, где он тренируется с ребятами из «Лос-Анджелес Кингс». Я думаю, пройдет пара недель, и он будет в полном порядке, — сказал Ларионов.