Ларионов о восстановлении сына после травмы: «У него прошла успешная операция. Он тренируется в Лос-Анджелесе, пройдет пара недель, и он будет в полном порядке»

В сезоне-2025/26 форвард провел 24 матча за СКА и набрал 6 (2+4) очков. Из-за проблем со спиной 27-летний хоккеист не играет с середины декабря.
— СКА хорошо усилился перед новым сезоном. Вас это радует?
— Всегда приятно видеть многие вещи на бумаге. Но важно, как это переносится на лед, как это реализуется в коллективе. Хочется видеть, как сложится пазл, как сойдутся характеры. Важно понимание той цели, которую мы преследуем. Пока не хочу забегать вперед.
Я доволен всеми людьми, которыми мы пополнились. Осталось только увидеть их в деле и понимать, насколько они готовы дать чуть больше, чем они давали раньше, и сделать команду лучше. Это самое основное.
— Ваш сын Игорь Ларионов перенес операцию. Он вернется в игру?
— Да, у него прошла успешная операция. Он тренируется в Лос-Анджелесе. Завтра — последний день протокола терапии. Это сочетается со льдом, где он тренируется с ребятами из «Лос-Анджелес Кингс». Я думаю, пройдет пара недель, и он будет в полном порядке, — сказал Ларионов.