Хау — о возможном трансфере Гимарайнса: «Я не знаю, что произойдет с Бруно»

«У нас были очень хорошие разговоры — до чемпионата мира, во время чемпионата мира и после него. То, о чем мы говорим, очевидно, должно остаться в тайне, но он просто отличный игрок и отличный человек. Я не знаю, что произойдет с Бруно. Это для других, чтобы строить догадки, а также разговоры, в которых я не участвую», — сказал Хау на пресс-конференции.