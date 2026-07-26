Хау — о возможном трансфере Гимарайнса: «Я не знаю, что произойдет с Бруно»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау рассказал, что не уверен, останется ли полузащитник Бруно Гимарайнс в команде на сезон-2026/27.
Ранее ESPN со ссылкой на источники сообщил, что «Арсенал» намерен выкупить спортивные права на 28-летнего бразильца.
«У нас были очень хорошие разговоры — до чемпионата мира, во время чемпионата мира и после него. То, о чем мы говорим, очевидно, должно остаться в тайне, но он просто отличный игрок и отличный человек. Я не знаю, что произойдет с Бруно. Это для других, чтобы строить догадки, а также разговоры, в которых я не участвую», — сказал Хау на пресс-конференции.
Гимарайнс играет за «Ньюкасл» с 2022 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2028 года.
В сезоне-2025/26 полузащитник в 41 матче забил 9 голов и отдал 8 результативных передач.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 70 миллионов евро.