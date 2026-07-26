Первая четвёрка LAN-финала BLAST Bounty: FaZe, Astralis, Liquid, MOUZ

Онлайн-этап турнира по CS2 подходит к концу — четыре слота уже заняты, ещё четыре разыграют в ближайших матчах.
FaZe обыграли DENDELE со счётом 2:1. Liquid уверенно разобрались с G2 — 2:0 (Anubis 13:6, Mirage 13:5). Astralis прошли HOTU со счётом 2:1. MOUZ взяли верх над FOKUS — 2:0.
Оставшиеся четыре путёвки разыграют 26 июня (время по МСК):
13:00 — Ninjas in Pyjamas — paiN 15:30 — 3DMAX — FUT 18:00 — Wildcard — The MongolZ 20:30 — 100 Thieves — Team Spirit.
BLAST Bounty Season 2 — турнир серии BLAST Premier по Counter-Strike 2. Онлайн-стадия проходит с 21 по 26 июля, LAN-финал с восемью командами состоится с 30 июля по 2 августа в BLAST Arena Studios на Мальте. Общий призовой фонд — 1,15 млн долларов.
BLAST Bounty S2 2026: расписание, команды и формат турнира по CS2.