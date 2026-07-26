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Россиянин Satanic установил новый рекорд MMR в Dota 2

На момент публикации он занимает первое место в европейском ладдере.

Алан «Satanic» Галлиамов первым преодолел планку в 18 тысяч рейтинга. На момент публикации он занимает первое место в европейском ладдере. Следом за ним идут Watson из Team Yandex и Nisha из Team Liquid.

Россиянин выступает за PARIVISION. Недавно команда выиграла Esports World Cup 2026 по Dota 2, обыграв в финале BetBoom Team со счётом 3:1. Для 18-летнего керри это первый крупный чемпионский титул в карьере — ранее он брал третьи места на EWC 2025 и The International 2025.

Esports World Cup 2026: все, что нужно знать о чемпионате мира по киберспорту.

Достижение Satanic стало новым ориентиром для всей профессиональной сцены. 18 000 MMR — отметка, до которой раньше никто не добирался. Теперь именно российский игрок задаёт планку для всех остальных.

Все о главном молодом таланте мировой сцены Dota 2 — Алане Satanic Галлямове.