Россиянин Satanic установил новый рекорд MMR в Dota 2

Россиянин выступает за PARIVISION. Недавно команда выиграла Esports World Cup 2026 по Dota 2, обыграв в финале BetBoom Team со счётом 3:1. Для 18-летнего керри это первый крупный чемпионский титул в карьере — ранее он брал третьи места на EWC 2025 и The International 2025.