Гимнаста Лэнгтона выписали из больницы после падения на Играх Содружества

"Габриэль был переведен в больницу в качестве меры предосторожности на ночь и прошел несколько сканирований сегодня, которые дали очень положительные результаты. К счастью, у него не было обнаружено серьезных осложнений от травмы, и он будет выписан, чтобы вернуться в отель команды сегодня вечером.