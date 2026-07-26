Гимнаста Лэнгтона выписали из больницы после падения на Играх Содружества

Английского гимнаста Габриэля Лэнгтона выписали из больницы после того, как он упал с перекладины в середине финала командного турнира по спортивной гимнастике в рамках Игр Содружества в Глазго (Шотландия), сообщает PA.
18-летний спортсмен получил медицинскую помощь и был вынесен с арены на носилках после того, как не смог ухватиться за перекладину во время выполнения упражнения и приземлился на голову и шею.
"Габриэль был переведен в больницу в качестве меры предосторожности на ночь и прошел несколько сканирований сегодня, которые дали очень положительные результаты. К счастью, у него не было обнаружено серьезных осложнений от травмы, и он будет выписан, чтобы вернуться в отель команды сегодня вечером.
Он в хорошем настроении и очень благодарен за множество сообщений с поддержкой и отличную помощь, оказанную медицинскими бригадами. Он с нетерпением ждет воссоединения с командой, чтобы отпраздновать свою серебряную медаль", — говорится в сообщении сборной Англии.
Лэнгтон заменил многократного призера Олимпийских игр Макса Уитлока в составе сборной Англии ранее в этом месяце, когда последний снялся из-за травмы.
Лэнгтон отсутствовал на пьедестале, когда его товарищи по команде Люк Уайтхаус, Алекс Йолшин-Кэш, Джош Натан и Адам Тобин получали свои серебряные медали. Это был первый случай с 2010, когда мужская сборная Англии не смогла выиграть командное первенство в спортивной гимнастике на Играх Содружества.