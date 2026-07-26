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Агент Пол — о выборе Леброном новой команды: «Я видел эти эмоциональные американские горки каждый день»

Генеральный директор Klutch Sports Group Рич Пол рассказал о том, как нападающий Леброн Джеймс решался перейти в «Филадельфию».

Генеральный директор Klutch Sports Group Рич Пол рассказал о том, как нападающий Леброн Джеймс решался перейти в «Филадельфию».

По словам Пола, 41-летний американец выбирал между «Филадельфией», «Кливлендом», «Майами» и «Голден Стэйт». Он объяснил, что решение Джеймса было мучительным — выбор между присоединением к новой команде, такой как «Сиксерс» или «Уорриорз», или возвращением в «Кливленд» или «Майами».

«Вы можете видеть с конца сезона… эмоциональные привязанности и как трудно уйти из “Майами” и уйти из “Кливленда”. Кто бы не хотел играть со Стефом Карри и Дрэймондом Грином. Я вижу эти эмоциональные американские горки каждый день. Дом — это дом в Кливленде. “Майами” — это “Майами”. Это Пэт Райли. Я думаю, что каждый в какой-то момент был в числе лидеров», — цитирует ESPN интервью Пола в подкасте Game Over.

Неожиданный выбор: 41-летний Леброн Джеймс теперь будет играть за «Филадельфию».

В конечном счёте, сказал Пол, «Сиксерс» стали гораздо привлекательнее, когда «Филадельфия» получила Джейлена Брауна в результате обмена с «Бостоном» 1 июля. Добавление Брауна к Тайризу Макси и Джоэлу Эмбииду сделало «Сиксерс» окончательным выбором. Джеймс написал в соцсети, что принял решение с мыслью о пятом чемпионстве.

«В конечном счёте, “Филадельфия” делает ход, и бац! Теперь у вас есть Джейлен Браун. Теперь подождите-ка минуту. Это выглядит совсем по-другому. Когда вы добавляете Леброна, все меняется. Поэтому это непросто для кого-то, кто считается звездным игроком в команде, когда он приходит, он показывает, насколько большой или маленькой звездой вы на самом деле являетесь. Нужен особый тип человека, чтобы психологически принять это. Знакомство с Тайризом… вам не нужно беспокоиться об этом. Они знают друг друга, они поддерживают друг друга, они тренируются вместе последние пять лет. Так что у вас не будет сопротивления. Это нельзя купить. Этому нельзя дать цену», — добавил Пол.

По информации ESPN, Джеймс подписал с «Филадельфией» двухлетний контракт на 8 миллионов долларов, соглашение включает опцию игрока на второй сезон.

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