Агент Пол — о выборе Леброном новой команды: «Я видел эти эмоциональные американские горки каждый день»

«В конечном счёте, “Филадельфия” делает ход, и бац! Теперь у вас есть Джейлен Браун. Теперь подождите-ка минуту. Это выглядит совсем по-другому. Когда вы добавляете Леброна, все меняется. Поэтому это непросто для кого-то, кто считается звездным игроком в команде, когда он приходит, он показывает, насколько большой или маленькой звездой вы на самом деле являетесь. Нужен особый тип человека, чтобы психологически принять это. Знакомство с Тайризом… вам не нужно беспокоиться об этом. Они знают друг друга, они поддерживают друг друга, они тренируются вместе последние пять лет. Так что у вас не будет сопротивления. Это нельзя купить. Этому нельзя дать цену», — добавил Пол.